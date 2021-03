Demain nous appartient du 17 mars : Marc en danger de mort (résumé + vidéo épisode 884 en avance)

4.9 ( 7 )



Demain nous appartient du 17 mars 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 883 de DNA – L’état de santé de Marc Véry se dégrade encore ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Cette fois, le verdict de Victoire est sans appel : sans opération en urgence, il va mourir !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 884

Victoire dit à Lucie que Marc doit se faire opérer dans les plus brefs délais. Il a un début de jaunisse. Si on ne lui retire pas la vésicule sous peu, c’est la mort certaine. Lucie lui demande si elle peut faire quelque chose. Au commissariat, Aurore considère que Marc Véry est toujours à Sète et que Lucie le cache.



Et alors que Victoire se prépare à opérer clandestinement son patient, la police de Sète commence avoir des soupçons. Heureusement, elle a un plan pour endormir temporairement leur vigilance. Bart décide de faire preuve de davantage d’autorité avec les enfants de Louise. Quand Timothée prend Isam en otage pour lui faire réviser les maths, Manon contre-attaque.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 884 du 17 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

