Ici tout commence du 17 mars : Hugues invite Hortense (résumé + vidéo épisode 98)

Ici tout commence du 17 mars, résumé et vidéo de l’épisode 98 – Alors qu’Hortense est revenue vers Hugues dans le but de le piéger, le plan semble fonctionner dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, ce soir, il vient à l’institut pour l’inviter à dîner…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 98

Hortense est étonnée d’apercevoir Hugues devant l’Institut, alors qu’il n’a plus droit d’y mettre les pieds. Ce dernier souhaite inviter la jeune femme à diner. Cependant au même moment, Maxime et Eliott les observe, alors qu’Hortense leur avait promis de ne plus lui adresser la parole.

Et malgré les avertissements de ses amis, Hortense reste fidèle à son plan, concocté avec Charlène, et se retrouve bloquée dans une situation dangereuse. En cuisine, l’arrivée du chef Delobel fait sensation. Déjà déçue par un revirement de situation, Laëtitia fait une découverte qui l’attriste.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 98 du 17 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

