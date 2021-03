Golden Globes 2021 : le sacre de « The Crown », découvrez le palmarès complet

5 ( 7 )



Annonces





C’est hier soir que se déroulait la cérémonie des Golden Globes 2021, dans un format inédit en raison de la crise sanitaire. En effet, cette cérémonie 2021 des Golden Globes n’a vu ni tapis rouge ni champagne puisqu’il s’agissait d’une édition principalement virtuelle qui a connu quelques soucis techniques.



Annonces



Annonces

C’est Amy Poehler et Tina Fey qui présentaient cette édition des Golden Globes, respectivement depuis Los Angeles et New York. Quant aux nommés des différentes catégories, ils assistaient à la cérémonie depuis leurs domiciles.

Le premier couac technique est arrivé dès le début de la soirée, quand Daniel Kaluuya a reçu le Golden Globe du Meilleur acteur dans un second rôle pour le film « Judas and the Black Messiah ». Problème de son, son discours de remerciements n’a pas pu être entendu des téléspectateurs !



Annonces



Annonces



Annonces





Au cours de la soirée, le film « Nomadland », réalisé par Chloé Zhao, a reçu deux trophées dont celui du Meilleur film dramatique, tandis que « Borat 2 » a lui aussi reçu deux prix dont celui de la Meilleure comédie.



Annonces





Côté sériés télévisées, sans surprise, la série Netflix « The Crown » a tout raflé avec pas moins de quatre Golden Globes remportés.

Le palmarès des Golden Globes 2021

CINEMA

Meilleur film dramatique: « Nomadland »

Meilleure comédie ou comédie musicale: « Borat 2 »

Meilleur acteur dans un film dramatique: Chadwick Boseman dans « Le Blues de Ma Rainey »

Meilleure actrice dans un film dramatique: Andra Day dans « Billie Holiday, une affaire d’État »

Meilleur acteur dans une comédie: Sacha Baron Cohen dans « Borat 2 »

Meilleure actrice dans une comédie: Rosamund Pike dans « I Care A Lot »

Meilleur acteur dans un second rôle: Daniel Kaluuya dans « Judas and the Black Messiah »

Meilleure actrice dans un second rôle: Jodie Foster dans « Désigné coupable »

Meilleur réalisateur: Chloe Zhao dans « Nomadland »

Meilleur film en langue étrangère: « Minari »

Meilleur film d’animation: « Soul »

TELEVISION

Meilleure série dramatique: « The Crown »

Meilleur acteur dans une série dramatique: Josh O’Connor dans « The Crown »

Meilleure actrice dans une série dramatique: Emma Corrin dans « The Crown »

Meilleure série comique: « Schitt’s Creek »

Meilleur acteur dans une série comique: Jason Sudeikis dans « Ted Lasso »

Meilleure actrice dans une série comique: Catherine O’Hara dans « Schitt’s Creek »

Meilleur acteur dans un second rôle: John Boyega dans « Small Axe »

Meilleure actrice dans un second rôle: Gillian Anderson dans « The Crown »

Meilleur téléfilm ou mini-série: « Le Jeu de la dame »

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série: Mark Ruffalo dans « I Know This Much Is True »

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série: Anya Taylor-Joy dans « Le Jeu de la dame »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés