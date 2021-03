Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul en danger (résumé + vidéo épisode 4226 PBLV du 1er mars 2021)

4.8 ( 10 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4226 du lundi 1er mars 2021 – Bien décidé à découvrir ce qui est arrivé à Samia, Jean-Paul se met en danger de mort ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Il va découvrir un entrepôt rempli de produits dangereux…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul brisé par la vérité, un nouveau médecin au Mistral (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4226

Boher qui est prêt à tout pour connaitre la vérité sur le sort de Samia, commence à collecter de plus en plus d’informations sur Machet. Ce dernier s’aperçoit que son domicile a été fouillé par Boher, vidéo surveillance à l’appui. Machet prend la boucle d’oreille de Samia et la casse en deux. De retour à la Police Municipale, Machet fait bien comprendre à Boher qu’il sait qu’il est entré par effraction dans sa maison. De son côté, Lougane a arrangé en rendez-vous entre Valérie Ferrier et Léa…



Franck accueille chaleureusement Camille au sein de la famille et Blanche lui fait passer son premier test afin de savoir où elle se situe scolairement. Le docteur Friedman continuera de voir Camille en séances aussi longtemps que Camille le désirera…

L’humeur d’Estelle change en fonction des commentaires laissés sur leur profil. A coloc les vidéos prennent toute la place et Mila commence à en avoir sérieusement marre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4226 du 1er mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

