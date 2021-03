Harry et Meghan : leur interview choc ce soir sur TMC (extrait vidéo)

5 ( 6 )



Harry et Meghan : leur interview choc fait déjà couler beaucoup d’encre ! Diffusée hier soir à la télévision américaine (sur CBS, ndrl), elle nous a permis d’en savoir un peu plus sur l’envers du décor… et il est loin, très loin même, de l’image idyllique que certains peuvent s’en faire.



Pressions psychologique et/ou médiatique, racisme, pensées suicidaires, déception affective, mensonges, tout le monde ou presque en a pris pour son grade. Notez toutefois qu’Harry a particulièrement protégé sa grand-mère pour qui il dit avoir une grande affection.

Mais contrairement à de nombreux médias, ne comptez pas sur nous pour tout vous révéler.

Pourquoi ? Parce que TMC va la diffuser ce soir en intégralité et exclusivité pour la France.



Harry et Meghan : leur interview choc ce soir en intégralité sur TMC

Meghan et Harry interviewés par Oprah Winfrey, une conversation intime avec le duc et la duchesse de Sussex. Oprah Winfrey s’entretiendra avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans le cadre d’une vaste interview qui couvrira tous les aspects de sa vie : de son entrée dans la vie royale à son mariage, sa maternité, son travail philanthropique, en passant par la façon dont elle gère la vie sous la pression intense du public. Plus tard, les deux femmes seront rejointes par le prince Harry qui évoquera leur installation aux États-Unis, leurs espoirs et rêves futurs pour leur famille qui s’agrandit.

Extrait de l'interview de Meghan et Harry à Oprah Winfrey, dans lequel la duchesse de Sussex accuse le palais de Buckingham de "colporter des mensonges" sur son couple. L'intégralité de l'entretien est à découvrir en exclusivité lundi à 21h15 sur TMC. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/5Xs15N0yYs — TMC (@TMCtv) March 6, 2021

Pour ne pas rater une miette de cette interview évènement, rendez-vous ce soir dès 21h15 sur TMC mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1/TMC.

