Ici tout commence du 11 mars : Claire met Hortense en garde (résumé + vidéo épisode 94)

Ici tout commence du 11 mars, résumé et vidéo de l’épisode 94 – Claire est inquiète pour Hortense ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après avoir vu Hugues, elle va voir Hortense pour la mettre en garde. Elle pense qu’il a quelque chose derrière la tête et elle préfère lui dire de se méfier…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 94

Claire vient retrouver Hortense à l’Institut. Elle comprend que la jeune femme continue de fréquenter Hugues Leroy. Face au comportement que ce dernier a eu la veille, Claire conseille à Hortense de prendre ses distances avec lui. En cuisine, Teyssier tente d’aiguiller Mehdi pour trouver son dessert signature.

Eliott et Célia cherchent une preuve tangible pour convaincre Hortense de mettre fin à sa relation tandis que Salomé et Maxime font une découverte inquiétante. Lionel s’emporte violemment. Et sa réaction pousse Greg à lui révéler la vérité sur ses penchants. Quant à Mehdi, il est confronté à un dilemme pour réaliser son rêve.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 94 du 11 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

