Ici tout commence du 19 mars : Hortense en danger (résumé + vidéo épisode 99)

Ici tout commence du 19 mars, résumé et vidéo de l’épisode 99 – Après la déprogrammation d’hier pour cause de conférence de presse de Jean Castex, ce soir retrouvez un nouvel épisode inédit de votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et ça s’annonce compliqué pour Hortense, en grand danger alors que Hugues la retient de force !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 99

Hugues empêche Hortense quitter son domicile. Il est blessé en découvrant qu’elle l’a manipulé pour aider Charlène. Mais Hortense se défend : lui aussi lui a menti sur son état, il part totalement en vrille en confondant Hortense avec sa femme. Hugues envoie même des messages depuis le portable d’Hortense pour rassurer ses amis à l’institut…

Maxime confie ses récentes découvertes à Claire tandis que Kelly tente de raisonner sa mère, inquiète que les mensonges de Laëtitia ne l’empêchent de réaliser son rêve. En cuisine, Greg est face à un dilemme, conscient que son choix risque de briser son amitié avec Lionel.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 99 du 19 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

