« NCIS » du 19 mars 2021 : ce soir sur M6, 1er épisode de la saison 18 « Butch et le kid »

« NCIS » du 19 mars 2021. Et c’est parti pour la saison 18 de « NCIS ». Ce soir M6 propose le tout premier épisode intitulé « Butch et le kid ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY.



« NCIS » du 19 mars 2021 : épisode « Butch et le kid » (saison 18)

Saison 18 – épisode 1 : Butch et le kid

Gibbs aide son ami Fornell à retrouver le trafiquant qui a fourni les opioïdes de contrebande à Emily. Il rejoint son équipe en pleine enquête sur le meurtre d’un Marine, mais dont le corps a disparu de la salle d’autopsie…

Et après ?

Dès 21h55 deux épisodes en mode rediffusion.

Saison 17 – épisode 13 : Condamnée au silence

Gibbs et son équipe enquêtent sur la découverte d’un corps à Quantico après un tir de test effectué par l’ex de la victime. En parallèle de cette enquête, Palmer recherche le candidat parfait au poste d’assistant médecin-légiste du NCIS.

Saison 17 – épisode 14 : Vengeance froide

Victime d’un délit de fuite alors qu’il était avec Bishop, Torres se bat pour survivre aux soins intensifs. L’équipe cherche à arrêter le chauffard russe multirécidiviste mais ce dernier, qui bénéficie d’une immunité, est sur le point de quitter le pays…

Le « NCIS » mène l’enquête ce soir sur M6 et 6PLAY.

