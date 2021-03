Ici tout commence du 1er mars : Hortense va confronter Hugues (résumé + vidéo épisode 86)

4.9 ( 8 )



Ici tout commence du 26 février, résumé et vidéo de l’épisode 86 – La semaine commence mal pour Hortense dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, la jeune femme est dans la tourmente après qu’un profil à son nom et avec ses photos ait été mis en ligne sur un site d’escorts… Et elle pense que c’est Hugues qui a voulu se venger !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 86

C’est l’horreur pour Hortense : ses photos et ses infos personnelles se sont retrouvées sur un site d’escorts ! Elle a passé le week-end à tenter de supprimer ce profil, en vain. Certaine qu’Hugues est derrière tout ça, Hortense n’a d’autre choix que d’aller le confronter.

De son côté, Greg cherche par tous les moyens à oublier un fantasme qui le perturbe. Antoine calme Souleymane, toujours très en colère, lui promettant qu’il va tout faire pour apaiser les tensions.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 86 du 1er mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

