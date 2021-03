Ici tout commence du 8 mars : Charlène s’explique (résumé + vidéo épisode 91)

4.8 ( 6 )



Ici tout commence du 8 mars, résumé et vidéo de l’épisode 91 – Après la déprogrammation d’hier pour cause de conférence de presse de Jean Castex, ce soir c’est double dose de votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » qui vous attend avec deux épisodes à la suite. Et Maxime va prendre la défense d’Hortense, cible de rumeurs à l’insitut.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 91

Charlène explique à Hortense qu’elle lui a créé un profil d’escort par jalousie. Elle a eu une histoire avec Hugues il y a un an. Il l’a quittée du jour au lendemain sans explications et elle n’a pas supporté de le voir avec une autre fille. Hortense comprend mais lui demande de raconter la vérité à tout le monde, ce que Charlène refuse !

Hortense révèle l’identité du coupable à Claire, qui prend des sanctions alors que Teyssier apprend toute la vérité. Clotilde offre une chance de se rattraper à Marta, contrainte de demander de l’aide à Kelly. Chez les Rivière, frère et sœurs sont toujours à couteaux tirés. Louane et Ludivine décident de tirer parti de la situation…



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 91 du 8 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

