Plus belle la vie : ce soir, Victoire avoue (résumé + vidéo épisode 4231 PBLV du 8 mars 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4231 du lundi 8 mars 2021 – Ça s’annonce compliqué pour Sacha en ce début de semaine dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, ce soir, Victoire va finir par lui avouer qu’elle l’a trompée avec Vidal !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4231

Boher constate que les freins de sa voiture ne répondent plus. Ils finissent sur le bas-côté et Léa est un peu sonnée. Boher a tellement eu peur de la perdre qu’ils s’embrassent avant que les secours arrivent. Pour Boher c’est un coup de Machet, Abdel lui conseille de penser à Lucie avant de se venger. De retour dans les bureaux de la Police Municipale, Boher masque sa colère et endort la méfiance de ses hommes. De leur côté, Ariane et Patrick retrouvent des empreintes sur les douilles de la fusillade de l’entrepôt appartenant à un certain Alex Malbec…



Vidal fait promettre à Victoire de ne parler à personne de sa maladie. Elle avoue à Sacha qu’elle a couché avec le beau médecin et ne peut pas lui promettre que ça n’arrivera plus. Sacha se prend l’information en pleine figure. Vidal commence à se détacher de Séverine lui avouant qu’il ne veut plus d’enfant…

Barbara veut officiellement présenter César à son père. Léo, en douce, demande des infos à Kevin sur le personnage…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4231 du 8 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

