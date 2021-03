Ici tout commence : Greg agressé, Hortense porte plainte, ce qui vous attend lundi 22 mars (épisode 100 en avance)

4.6 ( 11 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 100 qui sera diffusé le lundi 22 mars, Hortense décide de porter plainte contre Hugues.



En effet, alors qu’Antoine est de retour à l’institut, avec Claire ils parlent à Hortense et l’encourage à porter plainte.



Malgré les excuses de Hugues, Hortense ne lui pardonne pas tout le mal qu’il lui a fait. Elle parle à son père, qui culpabilise et accepte désormais qu’elle étudie à l’institut. Ensuite, Charlène et Hortense se rapprochent et vont ensemble bruler tous les cadeaux de Hugues. Un moment qui leur fait du bien !

Hortense prend un moment pour expliquer à Eliott pourquoi elle était revenue vers Hugues. Eliott la trouve courageuse d’avoir fait ça pour supprimer la vidéo de Charlène. Les deux amis se réconcilient.



De son côté, Rose fait la connaissance des parents de Greg. Elle hallucine en entendant le chef Delobel tenir des propos homophobes sur Eliott… Et Lionel surprend Greg entrain d’embrasser Eliott, il lui en veut de lui avoir menti sur leur relation. Greg se sent mal.

Plus tard, Delphine, la mère de Greg, appelle à l’aide. Rose et Antoine se précipitent et découvrent Greg inconscient, le visage en sang. Il a été agressé !

Rendez-vous vendredi 19 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

