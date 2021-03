Plus belle la vie en avance : Léa et Angélique, c’est déjà fini ! (vidéo PBLV épisode n°4244)

5 ( 3 )



Annonces





L’histoire entre Léa et Angélique n’aura pas duré bien longtemps dans votre série marseillaise de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Angélique est très remontée contre Léa…



Annonces



Annonces

En cause, le fait qu’elle l’ait trahie en la retenant dehors pendant que Jean-Paul et Abdel fouillaient chez elle !



Annonces



Annonces



Annonces





Léa essaie de se justifier : Jean-Paul est un ami et elle ne peut pas le laisser s’écrouler alors que son ex a disparu et que sa fille va mal. Léa insiste, elle demande à Angélique de lui révéler ce qui est arrivé à Samia…

Angélique refuse, elle lui explique que si elle parle, elle risque de finir au cimetière ! Léa lui annonce alors que c’est terminé entre elles.



Annonces





Un extrait de l’épisode de PBLV 4244 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4244 du 25 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Abdel et Jean-Paul s’en vont, Céline fait un burn-out (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés