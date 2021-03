Ici tout commence : Hortense en danger, Claire et Vincent remettent ça, ce qui vous attend mercredi 17 mars (épisode 98 en avance)

4.9 ( 9 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 98 qui sera diffusé le mercredi 17 mars, Hortense va se mettre en danger en essayant de piéger Hugues…



En effet, alors que Hugues invite Hortense à dîner au restaurant, elle lui explique qu’elle ne veut pas s’afficher et qu’elle préfère dîner chez lui.



Célia et Eliott aperçoivent Hortense avec Hugues. Ils sont déçus, Hortense et Eliott se disputent. Mais Hortense veut piéger Hugues, elle se rend au dîner pour supprimer la vidéo de Charlène de son ordinateur. Mais quand elle y parvient, Hugues la surprend et la retient pour l’empêcher de s’en aller !

De son côté, grâce à son grand-père, Célia découvre que la femme de Hugues, qui était plus jeune que lui, était le portrait craché d’Hortense !…



Vincent regrette d’avoir replongé avec Laetitia. Il ne pense qu’à Claire et préfère annoncer à Laetitia que c’est terminé, prétextant ne pas avoir de place pour une histoire. Et Claire se confie à Noémie, elle lui explique que c’était avec Vincent qu’elle échangeait sur le site de rencontres…

Claire et Vincent se retrouvent. Vincent lui propose une relation simple, sans attache… Ils s’embrassent.

Rendez-vous mercredi 17 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

