EXCLU Plus belle la vie : Abdel et Jean-Paul s’en vont, Céline fait un burn-out (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 2 avril Si vous êtes accro à la série marseillaise « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaine, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jean-Paul et Abdel vont quitter le Mistral.

En effet, toujours à fond dans l’enquête pour découvrir ce qui est arrivé à Samia, ils vont partir pour l’Algérie. Ils y vont avec Ahmed, le père de Samia, qui leur confie que Malik vit à Alger. Abdel et Jean-Paul finissent par apprendre que Samia est bien venue en Algérie il y a quelques temps avec Malik pour trouver des preuves… Mais après cet épisode, Fouad n’a plus eu de nouvelle de Samia.



Pendant ce temps là, Machet veut tuer Léa et Angélique. Cette dernière finit par l’assommer avec une bouteille. Elle sauve la vie de Léa, et se blottit dans ses bras. Patrick et Cissé tentent de faire avouer les meurtres à Machet mais ce dernier, persuadé d’être encore protégé par Barrault, ne dit rien. Léa et Angélique se rapprochent toutes les deux en progressant dans l’enquête et en découvrant le pot aux roses. Au téléphone, Léa informe Boher de sa trouvaille…

De son côté, sous pression chez GTS, Céline est en plein burn-out. En effet, Céline a passé la nuit à travailler car elle forme Cooper à reprendre son poste. Emma l’amène à l’hôpital la sentant très faible. Au Marci, Fanny et Thomas essaient de faire passer un message à Vincent. Riva est sans appel : Céline doit se reposer, elle a tous les signes d’un burn out…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 15 mars sur France 3

Léa renonce à coucher avec Angélique et s’en va déboussolée. Elle parvient à dire la vérité à Boher, elle est bloquée par le fait qu’il soit un homme. De son côté, Boher essaie d’en savoir plus auprès de Machet sur leur fonctionnement concernant leurs « règlements de compte ». Boher est frustré et a peur de découvrir la vérité sur Samia. Pour Abdel, il doit peut-être se faire à l’idée qu’elle est morte. Berger et Machet conduisent Boher là où ils font disparaitre définitivement les corps…

La Covid oblige les employés de GTS à être en télétravail. Ce n’est pas simple pour Céline qui est en manque de relations humaines et Emma qui a du mal à se concentrer chez elle. Lors d’une réunion en visioconférence, Vincent évoque les résultats négatifs de GTS…

Laetitia et Sébastien reçoivent une bonne nouvelle, leur demande de logement a été acceptée pour tous les deux. Ils ont été choisis pour habiter dans un endroit particulier…

