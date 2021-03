« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 19 mars)

0 ( 0 )



Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 2 du vendredi 19 mars 2021 – C’est parti pour le second épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes ». Après l’élimination de Sylviane lors du premier conseil des jaunes vendredi dernier, la tribu est sous pression et Laetitia subit déjà de nombreuses critiques…



Chez les rouges, on cherche à manger et Magali donne des conseils pour récupérer les coeurs de palmier.

Le jeu de confort est annoncé et il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les radeaux ! Les aventuriers ont déjà une pirogue et ils doivent construire autour.



Chaque tribu s’attèle à la fabrication du radeau et les jaunes perdent un bambou qui part en mer. Ils décident de ne pas aller le récupérer !



La nuit est rude, une pluie torrentielle s’abat sur le camps des rouges, qui font tout pour sauver leur feu.

Denis Brogniart accueille les équipes pour le premier jeu de confort. Les rouges découvrent que Sylviane a été éliminée chez les jaunes. Et Denis remarque que les radeaux ont des conceptions différentes. Il leur présente ensuite la récompense : un gros poisson.

Tirage au sort chez les femmes rouges, c’est Laure qui ne participera pas à ce jeu de confort. C’est serré mais la victoire est pour les jaunes ! Et en plus du poisson, Denis annonce aux jaunes qu’ils vont bénéficier d’un renfort : une aventurière en plus, Lucie, championne d’arts martiaux.

De retour sur leur camps, les jaunes dévorent leur poisson cru, faute d’avoir le feu. L’ambiance est tendue malgré la victoire, Laetitia n’arrive pas à s’intégrer au groupe…

Chez les rouges, Arnaud trouve un collier d’immunité individuel! Il y a un mot avec, qui précise qu’il peut être cédé à un autre aventurier mais il ne pourra être utilisé qu’avant la réunification.

Place à l’épreuve d’immunité. Dans chaque équipe, il y a trois constructeurs et les autres doivent récupérer les pièces. Une épreuve encore très serrée mais la victoire est pour les jaunes, qui ont un sans faute ce soir ! Les rouges vont donc devoir affronter pour la première fois le conseil et éliminer l’un des leurs.

A l’approche du conseil, Magali se sent en danger. Elle cherche activement un collier ou une arme secrète ! Elle déniche un indice pour trouver une arme secrète. Elle doit maintenant réussir à atteindre discrètement le pot de riz, qui comporte un double fond dont elle a la clé. Ca s’annonce compliqué pour faire ça discrètement ! Le temps presse, elle le récupère et trouve une arme secrète : le quitte ou double. Il lui permet d’affronter un aventurier en duel, celui qui gagnera sera immunisé et le perdant aura un vote contre lui.

C’est l’heure du conseil pour les rouges. Denis demande si quelqu’un veut utiliser une arme secrète, Magali lève la main ! Candice décide elle aussi d’utiliser son talisman pour être intouchable. Magali doit choisir qui affronter en duel, elle désigne Marie. Magali remporte le duel et est donc immunisée. Marie doit écrire son nom sur un bulletin, elle a déjà un vote supplémentaire contre elle.

Place au vote. Et c’est finalement Marie qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 2 du 19 mars 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 26 mars pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

