« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 26 mars)

4.9 ( 12 )



Annonces





Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 2 du vendredi 26 mars 2021 – C’est parti pour le troisième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes ». Après l’élimination de Marie lors du premier conseil des rouges vendredi dernier et alors que Magali a été la première à utiliser une arme secrète, les cartes sont redistribuées.



Annonces



Annonces

Les rouges sont perturbés, personne ne s’attendait à un tel conseil. Magali est soulagée et elle a compris qu’elle doit jouer et ne pas se mettre à l’écart.



Annonces



Annonces



Annonces





De son côté, Candice s’inquiète et ne se sent pas intégrer, elle ne retient pas ses larmes.

Chez les jaunes, on est toujours sans feu depuis une semaine. Tout le monde a faim et veut gagner le jeu de confort ! Et justement, l’épreuve est annoncée.



Annonces





Denis accueille les aventuriers. Les jaunes découvrent que Marie a été éliminée et Denis leur présente la récompense du jour : un festin ! A la clé, un repas typiquement polynésien, concocté par la famille de Teheiura. Le héros de Koh-Lanta, qui a participé 4 fois, est là. Les aventuriers sont très touchés.

Place à l’épreuve, sous une pluie battante. C’est serré mais la victoire est pour les rouges ! Ils repartent avec Teheiura et profitent d’un délicieux repas en sa compagnie. Et il leur donne de précieux conseils pour la survie sur le camps.

C’est moins drôle chez les jaunes, qui ont faim et froid. Après une nuit compliquée, ils essaient une nouvelle fois de faire le feu. Et une dispute éclate entre Vincent, qui tente désespérément de faire le feu, et Laetitia qui lui fait des remarques.

De leur côté, les rouges sont au top et ils appliquent le conseil de Teheiura pour faire du lait de coco. Ils sont ravis alors que la bouteille annonce l’épreuve d’immunité. Et il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les torches ! Une épreuve difficile et qui se solde par une nouvelle victoire des rouges !

Les rouges sont le moral au beau fixe tandis que chez les jaunes, le conseil est dans toutes les bouches…

C’est l’heure du conseil. Cette fois, ni arme secrète ni collier d’immunité. C’est serré entre Elodie et Laetitia, mais c’est finalement Elodie qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 3 du 26 mars 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 2 avril pour suivre l’épisode 4 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés