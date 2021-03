Sidaction 2021 : les invités de l’émission de « Merci Line », ce soir sur France 2

4.6 ( 9 )



Sidaction 2021. La grande Line Renaud ne s’attendait probablement pas à ça… Les artistes qu’elle a mobilisés autour de la lutte contre le sida lui ont réservés en secret une grande soirée surprise sur la scène du Paradis Latin pour la remercier du combat exceptionnel qu’elle mène depuis 35 ans ! Celui du SIDACTION !



Ce soir sur France 2 découvrez cette grande soirée surprise orchestrée par un duo inédit : Muriel ROBIN et Olivier MINNE et avec la complicité de Jean Paul GAULTIER.

Ensemble, aux côtés de Line RENAUD, ils accueilleront de nombreux invités complices qui rendront hommage à cette femme d’exception en parcourant en chansons et en archives 35 ans de ce combat qui est toute sa vie !

Sidaction 2021 : les invités de l’émission de « Merci Line »

Sur scène, découvrez les surprises préparées spécialement pour Line RENAUD par Muriel ROBIN, Nolwenn LEROY, Julien CLERC, Patrick BRUEL, Kendji GIRAC, Pascal OBISPO, Vincent NICLO, Carla BRUNI, AMIR, ANGGUN, Claudio CAPÉO, Clémentine CÉLARIÉ, Chimène BADI, Catherine LARA, Thomas DUTRONC, Bilal HASSANI, Jean-Luc ROMERO…



Et la participation de plus d’une cinquantaine de personnalités parmi lesquelles Elton JOHN, Nana MOUSKOURI, Claude CHIRAC, Jean RENO, François HOLLANDE, Thierry LHERMITTE, Josiane BALASKO, Claude LELOUCH, Michèle BERNIER Christophe MAÉ, Paul AMAR, Mathilde SEIGNER, François BERLÉAND, JENIFER, Dominique SEGALL, Mimie MATHY, Annie DUPEREY, Laurent LAFITTE, Alex LUTZ, Michèle LAROQUE, Pierre RICHARD, Marc-Olivier FOGIEL et beaucoup d’autres…

De nombreux anonymes que Line Renaud a aidés depuis 35 ans viendront également témoigner du soutien inestimable qu’ils ont reçu de sa part.

Cette soirée d’engagement pour l’association Sidaction sera l’occasion une nouvelle fois de sensibiliser les téléspectateurs et de faire appel à leur générosité en appelant le 110.

Surprises, émotion, partage et bonne humeur rythmeront cette édition très spéciale du Sidaction…

Voici la BA de "Merci Line", la soirée du @sidaction, diffusée samedi sur @France2. 35 ans sont passés, mais il est urgent de continuer à faire progresser la recherche, de défendre l'accès aux soins pour tous et de garantir la prévention du grand public. Merci. 💋❤ Line pic.twitter.com/3R4AqxvHyo — Line Renaud (@linerenaud) March 23, 2021

Pour faire un don au SIDACTION

– Appelez le 110

– Connectez-vous sur Sidaction.org

– Faites un don de 5 euros par SMS en envoyant le mot DON au 92110. La somme de 5 euros sera prélevée sur votre prochaine facture d’opérateur mobile. Attention ce service n’est disponible que deuis la France métropolitaine pour les clients de Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free.

