Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 26 mars 2021

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 26 mars 2021 – Le week-end s’achève et si vous êtes fan de la série quotidienne « Un si grand soleil », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochains épisodes ! En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 22 au 26 mars 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Florent va avoir à coeur de relancer une enquête et il va découvrir un élément capital… Dans le même temps, Myriam veut changer de boulot.

Quant à Christophe, il a des choses à cacher… Et au lycée, un tag va faire parler les élèves.



Annonces





Lundi 22 mars 2021, épisode 606 : Alors que Julien sait se montrer attentif, Gary joue les entremetteurs. Pendant ce temps, Christophe semble avoir des choses à cacher, et Myriam est déterminée à changer de carrière.

Mardi 23 mars 2021, épisode 607 : Alors que des lycéennes organisent une action coup-de-poing dans l’enceinte du lycée, Julien se démène pour éclaircir un mystère. De son côté, Laetitia est très remontée contre le lycée de sa fille.

Mercredi 24 mars 2021, épisode 608 : Tandis qu’un tag suscite l’émotion dans l’enceinte du lycée, la proviseure cherche à calmer le jeu. Pendant ce temps, Florent tente de relancer une enquête de la police, et Enzo se sent injustement traité.

Jeudi 25 mars 2021, épisode 609 : Alors que Johanna se reprend, Florent découvre un élément qui pourrait tout changer. Par ailleurs, une nouvelle recrue fait ses débuts à L. Cosmétiques, et Gary sent que la situation lui échappe.

Vendredi 26 mars 2021 : pas d’épisode

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 8 au 12 mars 2021 en cliquant ICI

du 15 au 19 mars 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés