« Lucy » de Luc Besson : 5 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir

« Lucy » de Luc Besson est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming sur tous vos écrans via la fonction direct de MYTF1.



Au casting Scarlett Johansson, Morgan Freeman ou bien encore Minsik Choi

« Lucy » de Luc Besson : rappel de l’histoire

A Taipei, Lucy, une jeune étudiante, se retrouve malgré elle au cœur d’une expérimentation humaine incroyable, orchestrée par la mafia coréenne. Après avoir absorbé accidentellement une drogue, elle voit ses capacités cérébrales décuplées. Ses facultés psychiques deviennent alors illimitées et elle ne peut plus contrôler la situation…

Le début du film

D’après le professeur Norman, seulement 15% des capacités du cerveau humain seraient actives. À en croire ses multiples travaux, jamais personne n’a pu atteindre 100%. Une théorie dont il est convaincu, du moins jusqu’à sa rencontre avec une jeune femme prénommée Lucy… Installée à Taïwan pour ses études, cette américaine sans problème profite des nuits branchées de la ville de Taïpei en compagnie de Richard, son nouveau petit ami. Au lendemain d’une soirée arrosée, elle est loin d’imaginer qu’elle va devenir la pièce maîtresse d’un énorme trafic… Forcée de livrer une mallette dont elle ignore le contenu à un certain M. Jang dans le hall d’un hôtel, Lucy est capturée et agressée par des inconnus. Lorsqu’elle se réveille quelques heures plus tard, elle découvre qu’un sachet de CPH4, une drogue bleue superpuissante, a été introduit dans son estomac. La jeune femme n’a pas d’autre choix que de le transporter jusqu’aux Etats-Unis en toute discrétion ou elle et sa mère mourront. Mais sur le trajet du retour, Lucy est de nouveau prise pour cible par l’un des hommes chargés de l’escorter. Le choc est tel que le sac de drogue se transperce, libérant la substance à l’intérieur de son corps et lui faisant perdre tout contrôle. Lorsqu’elle reprend connaissance, Lucy a déjà atteint 20% de ses capacités cérébrales…



5 choses à savoir sur le film

– En 2014 le film « Lucy » est devenu le plus gros succès du cinéma français à l’international avec un peu plus de 52 millions d’entrées à l’étranger, devant Taken 2, Le cinquième élément et Intouchables;

– C’est Angelina Jolie qui était au départ pressentie pour le rôle principal féminin. Il est finalement revenu à Scarlett Johansson;

– Aux Etats-Unis le film a été classé « R-Rated ». En clair il a été interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte;

– Le film comptabilise plus de 1000 plans d’effets spéciaux. Les meilleurs experts mondiaux ont été recrutés pour l’occasion notamment ceux de la société fondé par George Lucas.

– Gros succès d’audience à la télévision. Lors de sa première diffusion en clair sur TF1, c’était en 2017, il avait réuni 7.8 millions de français soit 31% du public présent devant son poste de télévision. Deux ans plus tard, il avait encore cartonné avec 5.60 millions de téléspectateurs et 24.1% de part de marché;

Bande-annonce officielle

En attendant cette rediffusion, (re)découvrez la bande-annonce officielle du film

