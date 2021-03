5 ( 5 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 7 mars 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



« Sept à huit » du dimanche 7 mars 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 life ». Baguettes 30 centimes moins chères, promotions permanentes et management emprunté à la restauration rapide, le succès des boulangeries low-cost et leurs méthodes particulièrement huilées/

Et dans « 7 à 8 », des procureurs face à l’ultime violence. Document exclusif au coeur du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis, un département qui a l’un des taux de criminalité les plus élevés de France.

Et à Zanzibar en Tanzanie, des vacances au soleil sans masque et sans distanciation. Pour sauver le tourisme les autorités font comme si le virus n’existait pas malgré les contaminations.



D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 7 mars 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Vers un nouveau succès d’audience ?

Rendez-vous incontournable de nos dimanches, « Sept à huit » est un vrai succès d’audience. La semaine dernière 3.9 millions de fidèles ont répondu à l’appel et jusqu’à 5.1 millions pendant le portrait d’Audrey Crespo-Mara consacré à Marthe Villalonga. En sera t-il de même cette semaine ?

#Audiences @TF1 Les Français étaient nombreux devant @7a8 hier présenté par @harryroselmack : 📌 3,9M Tvsp

✅ 20,7% de PdA 4+ Le portrait de Marthe Villalonga par @audrey_crespo a réuni : 📌 4,9M Tvsp

✅ 22,2% de PdA 4+ 🔝 Pic à 5,1M Tvsp pendant le portrait pic.twitter.com/AINJosdND1 — TF1 PUB (@tf1pub) March 1, 2021

