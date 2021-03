Demain nous appartient du 19 mars : Georges annonce la mort de Marc à Lucie (résumés + vidéo épisodes 885 et 886 en avance)

5 ( 9 )



Demain nous appartient du 19 mars 2021, résumés en avance et vidéo des épisodes 885 et 886 de DNA – C’est une double dose de votre série quotidienne « Demain nous appartient » qui vous attend ce soir, après la déprogrammation de la veille. En effet, pour rattraper son retard, TF1 diffusera deux épisodes inédits à la suite dès 18h30 ! Et la police semble se faire duper par la fausse mort de Marc Véry…



Deux épisodess à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 885

Georges reçoit un coup de fil de Martin et annonce la nouvelle à Lucie et Victoire : Véry a été retrouvé mort au Brésil ! Il s’agit en réalité d’un stratagème mis en place par Lucie et Véry en cas de danger. La police y croit et met fin à l’enquête…

Le stratagème de Victoire s’est révélé efficace, mais l’atmosphère reste tendue. Georges s’investit énormément dans l’enquête en cours. Mathilde confie à sa mère qu’elle ne comprend pas le brusque changement d’attitude de Bart. Et Tristan décide de donner plus de responsabilités à Ulysse et Roxane.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 886

Décidée à sauver son patient, Victoire cherche par tous les moyens à convaincre un collègue de l’aider sans éveiller les soupçons. Quand le nouveau procureur de Sète réserve le Spoon pour fêter son investiture, Roxane et Ulysse décident d’organiser l’événement sans l’aide de Tristan. Manon invite Isam à dîner avec sa famille, mais les présentations ne se passent pas tout à fait comme elle l’aurait voulu…

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 885 du 19 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

