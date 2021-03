5 ( 10 )



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Un nouvel indice pour vous aider… Et oui, en ce lundi 29 mars 2021, l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les douze coups de midi » a enfin délivré un nouvel indice. Quant à Bruno, il a signé une nouvelle victoire et se rapproche peu à peu du TOP 10 des plus grands maîtres de midi. On fait le point sur ce qu’il faut retenir de l’émission du jour…



Et on commence par la nouvelle victoire de Bruno qui s’est qualifié pour une 70ème participation. Après son coup de maître à 10.000 euros d’hier, il s’est contenté aujourd’hui de 1.000 euros à partager, et donc de 500 pour sa cagnotte. Cette dernière s’élève désormais à 299.405 euros.

Et un nouvel indice commence à se dessiner. Si Bruno pense qu’il s’agit d’un robot, sur la toile et/ou les réseaux sociaux on évoque plutôt une armure. Et vous, vous voyez quoi ?



Récap des indices :



– en image de fond, un studio photo

– des chaînes (celle d’une balançoire ?)

– un chaton

– un pot/seau de pop-corn

– une armure ou un robot ?

Les noms déjà proposés pour l’étoile mystérieuse

Jacques Chirac, Nikos Aliagas, Bérénice Bejo, Henri Salvador, Jacques Dutronc, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Elisabeth Taylor, Karl Lagerfeld, Antonio Banderas, Halle Berry, Brigitte Bardot, Taylor Swift, Kev Adams, Calogero.

« Les 12 coups de midi » vidéo replay

Et comme chaque jour presque, la petite vidéo replay qui va bien. Et aujourd’hui petite session de guitare avec Romain. Et il est même allé jusqu’à pousser la chansonnette…

⭐[AVANT PREMIERE] On se retrouve ce midi pour une petite session guitare🎸 ➡️RDV à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12Coups_tf1 pic.twitter.com/LQrtzMwjIx — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) March 29, 2021

►► Pour le replay intégral de l’émission, rendez-vous durant 7 jours sur la page dédiée de MYTF1.



Audience : toujours au top

Côté audimat, le jeu continue de réaliser d’excellentes performances chaque midi. Hier vous étiez ainsi 3.33 millions de téléspectateurs à répondre l’appel (pda 33%).

📊[AUDIENCES] 👏Excellentes audiences pour les @12Coups_tf1 hier: 🌟 3.3M de tlsp

🌟 33% auprès des 4+

🌟 21% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/iRIOx5jQ6T — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) March 29, 2021

Prochain rendez-vous avec les « 12 coups de midi » demain, mardi 30 mars 2021, dès 12 heures sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1.

