« S.W.A.T. » du 9 mars 2021 : final de la saison 3 et début de la saison 4, ce soir sur TF1

« S.W.A.T. » du 9 mars 2021. Vous aimez le beau Shemar Moore et toute l’équipe du « S.W.A.T. » ? Alors vous allez assister à un double évènement ce soir sur TF1 : le final de la saison 3 et le lancement de la saison 4. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 puis en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« S.W.A.T. » du 9 mars 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Saison 3 – El Diablo (21h05)

L’équipe est à la recherche de trafiquants de drogue après le crash de leur avion. Hondo tente de courtiser à nouveau Nichelle. Luca appréhende beaucoup son premier jour de retour.



Saison 4 – Black lives matter (21h55)

Hondo soupçonne la préparation d’attentats par des djihadistes. Un attentat-suicide est perpétré et toute l’équipe du S.W.A.T. s’active pour arrêter quatre terroristes quand Hondo découvre qu’un cinquième individu risque de passer à l’acte. Parallèlement, la pandémie de coronavirus prend de l’ampleur et la maire envisage de confiner la ville. La commémoration annuelle des émeutes de 1992 qui ont enflammé Los Angeles suite aux violences policières lors de l’arrestation de Rodney King donne l’occasion à Hondo et à son père de se remémorer cette période difficile pour leur relation. C’est également l’occasion pour Hicks de faire son mea culpa. Hondo est pessimiste quant au sort des noirs dans son pays…

Ces deux épisodes inédits seront suivis dès 22H50 de 3 épisodes en mode rediffusion.

« S.W.A.T. » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

