Serbie / Portugal : ce soir, suivez le match en direct, live et streaming sur W9 et 6PLAY (score en temps réel)

5 ( 4 )



Annonces





Serbie / Portugal : éliminatoires pour la coupe du monde de football 2022. À l’occasion de la 22e Coupe du Monde de la FIFA, organisée au Qatar et prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022, W9 diffuse plusieurs matches éliminatoires de la compétition. Pour la deuxième journée des phases de poules, la Serbie affronte le Portugal.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





L’équipe de Serbie, surnommée « Les aigles blancs », reçoit l’équipe du Portugal de Cristiano Ronaldo.

Membre du groupe A, avec le Luxembourg, l’Irlande, l’Azerbaïdjan, et donc la Serbie, les Portugais sont grands favoris de leur poule. Mais les Serbes sont solides et feront tout pour s’imposer à domicile car l’enjeu est d’importance : en effet, seul le premier de chaque groupe sera qualifié directement pour la Coupe du Monde 2022.

Un match à suivre en direct, live et streaming. Oui mais à quelle heure et sur quelle chaîne ? On vous dit tout.



Annonces





« Serbie / Portugal » en direct, live et streaming

Et ce soir c’est sur W9 que ça passe. Rendez-vous dès 20h35 sur la chaîne en direct du stade Rajko Mitic, à Belgrade. Les commentaires seront assurés par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri.

Un match à suivre également en direct et en live streaming sur 6Play/W9

Live score ou score en temps réel

Suivez le score en temps réel et les principales actions sur le site Match en Direct.fr

Pour cette deuxième journée de qualification pour la #CDM2022, la Serbie affronte le Portugal ! 🇷🇸 🇵🇹 Serbie-Portugal, à 20.35, avec les commentaires de @balbir_denis et Jean-Marc Ferreri #SERPOR pic.twitter.com/5GnO8jJvMc — W9 (@W9) March 27, 2021

Serbie / Portugal ce soir sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés