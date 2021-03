« The Voice » du 27 mars 2021 : des invités exceptionnels ce soir pour le début des battles !

4.4 ( 8 )



« The Voice » du 27 mars 2021. Les auditions à l’aveugle de cette saison 10 de « The Voice » sont désormais derrière nous. Alors place à la traditionnelle et si redoutée épreuve des battles !



Comme le veut la tradition, les talents qualifiés passent donc à la vitesse supérieure. Après les auditions, place aux coachings d’Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney.

Mais cette année nos 4 coachs ne seront pas seuls. Pour les épauler et tenter d’emmener les talents vers les sommets, ils seront accompagnés de co-coachs de prestige. Des battles « nouvelle génération » durant lesquelles tout pourra arriver pour les talents comme pour les coachs.

« The Voice » du 27 mars 2021 : les co-coachs sont…

– Florent Pagny aura à ses côtés Patrick Fiori et Calogero;



– Amel Bent sera entourée de Zaho et du duo Vitaa et Slimane;

– Marc Lavoine pourra compter sur le soutien de Benjamin Biolay et Vald;

– Vianney coachera ses talents avec Véronique Sanson et Patrick Bruel.

Et comme vous allez le voir ces images, les talents ne s’y attendaient pas. Imaginez un peu la surprise des talents qui s’apprêtent à répéter la chanson « Casser la voix ». Imaginent-ils un seul instant que Patrick Bruel est aussi là pour les aider ?

#TheVoice

Il y a “préparer sa Battle sur Casser La Voix“👌

Et il y a “préparer sa Battle sur Casser la Voix en étant coaché par @PatrickBruel “🤩

Angelo et Alexis Roussiaux n’en reviennent pas 😮 RDV demain pour le début des Battles sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/9wreZQZfJH — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) March 26, 2021

Rappel des équipes

Team Amel Bent : Wahil, Nicolas, Jaja, Robin, Malaïka, Niki Black, Lara Bou Abdo, Elodie Ji, Cyprien, Sonia, Marvin, Elise, Julien, Otta, Camille et Jessie Will.

Team Florent Pagny : Giada, Edgar, Marghe, Marie, Vanina, Eolya, Tom Ross, Azza, Pottok On The Sofa, Canta Diva, Yannick Schlesser, Silvio Ilardo, Manon Cruz et Chiara.

Team Marc Lavoine : Arthur, Margaux, Jim Bauer, Tarik, Louise Mambell, Anik, Luciano Cadô, Alyah, Luc Laversanne, Quentin Malo, Clara Polaire, Charlotte Elizabeth, Robin Baron et Zacharie Dolce.

Team Vianney : Mentissa Azza, Youssef Zaki, Séri, Kay, Bryan Tournié, Paul’O, Angelo, Camélione, Jérémy, Alexis Roussiaux, Anaïd B, Aimée, Stellia Koumba et Nico Sarro.

Attention dès ce soir c’est l’heure des choix pour nos 4 coachs !

« The Voice » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et replay et streaming vidéo sur MYTF1 avec l’ami Nikos Aliagas.

Qui va être qualifié pour la suite de la compétition ? Qui va être éliminé et voir ses rêves s’envoler ?

