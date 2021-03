« The Resident » du 10 mars 2021 : vos deux épisodes de ce soir

4.4 ( 9 )



Annonces





« The Resident » du 10 mars 2021. Suite de la saison 3 de « The Resident » ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« The Resident » du 10 mars 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

« Course-poursuite contre la mort » : Une voiture poursuivie par la police se dirige droit sur Chastain avec, à son bord, un policier et un criminel gravement blessés. Ce dernier est le seul à savoir où ses complices ont emmené l’otage qu’ils détiennent. Il ne doit pas mourir. Malgré son état critique, l’équipe réussit à le soigner. Conrad, qui a aussi sauvé la vie du policier en insistant pour lui faire passer un bilan complet qui a révélé de graves lésions, se laisse persuader de faire parler le criminel. Il a recours à des méthodes peu orthodoxes, ce que déplore Devon.

« La nuit des morts-vivants » : C’est Halloween. Austin et Mina sont en route pour la conférence de la Société de chirurgie de Géorgie où Mina doit prendre la parole. Hélas, ils tombent en panne et se retrouvent coincés dans une petite ville étrange. Les habitants leur sont hostiles. Ils finissent par comprendre que Red Rock a fermé leur hôpital. A Chastain, l’équipe a fort à faire avec deux cas compliqués, celui d’un jeune homme qui se dit vampire et celui d’un raciste notoire qui présente un trouble de la personnalité multiple lié, en fait, à une épilepsie du lobe temporal. Devon continue de reprocher à Conrad son attitude avec le patient qu’il a torturé pour le faire parler.



Annonces





Matt Czuchry et Emily VanCamp sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 3 de « The Resident » ? Serez-vous plus nombreux que la semaine dernière ? Mercredi dernier la lancement de cette nouvelle saison n’a été saluée que par 3.18 millions de téléspectateurs et 14.2% de part d’audience.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés