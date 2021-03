« Top Chef » du 10 mars 2021 : épreuves, recettes, élimination… le programme de ce soir

4.5 ( 8 )



« Top Chef » du 10 mars 2021. Déjà le 5ème épisode de la nouvelle saison de TOP CHEF ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Top Chef » du 10 mars 2021 : au programme

5e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 10 candidats encore en compétition : cette semaine, deux évènements vont venir bousculer les cuisines de Top Chef !

L’épreuve « Qui peut battre Philippe Etchebest ? »

L’épreuve fait son grand retour, mais attention, pour cette saison exceptionnelle, le chef a réservé une surprise de taille : pour la première fois dans l’histoire du concours, il ne sera pas seul ! Il a invité à participer à ses côtés un chef triplement étoilé, auréolé du titre de meilleur restaurateur du monde : Paul Pairet ! Au cours de cette épreuve emblématique de Top Chef, Philippe Etchebest et Paul Pairet vont donc affronter tous les candidats encore en lice… avec moitié moins de temps qu’eux et autour du thème « mettre le fromage au cœur d’une assiette gastronomique et créative » ! S’ils veulent relever le défi, les deux membres du jury, aux univers et aux personnalités radicalement différentes, vont devoir marier leurs savoir-faire et leurs visions culinaires ! Une épreuve qui s’annonce explosive d’autant que pour Paul Pairet, c’est une grande première ! Il n’avait non seulement jamais cuisiné contre les candidats, mais il n’avait également jamais accepté auparavant de cuisiner à 4 mains avec quiconque ! Les chefs Hélène Darroze et Michel Sarran dégusteront les assiettes réalisées à l’aveugle et feront un classement. Le but des candidats : voir leur assiette classée devant celle de Philippe Etchebest et Paul Pairet pour être directement qualifiés pour la semaine suivante.



"On va bien se marrer avec Paul" 😂

Le @Chef_Etchebest fait appel à un allié, le chef Paul Pairet, pour se joindre à lui sur la fameuse épreuve "Qui peut battre Philippe Etchebest ?" 📺 #TopChef mercredi à 21.05 pic.twitter.com/dEregP1Bbr — M6 (@M6) March 9, 2021

L’épreuve de Guy Savoy : la soupe

Un second évènement attend les candidats cette semaine puisque les cuisines de Top Chef ont le privilège et l’honneur d’accueillir, pour la première fois depuis la création du concours, le chef Guy Savoy. Véritable légende vivante de la gastronomie, à la tête du meilleur restaurant du Monde, le chef vient challenger les candidats sur un thème qui lui tient à cœur : la soupe. Mondialement reconnu pour sa soupe à l’artichaut et à la truffe, le chef Savoy veut rendre ses lettres de noblesse à ce plat populaire dont les souvenirs sont parfois négatifs (le fameux « Mange ta soupe ! »). Pour lui, ce met peut-être extrêmement sophistiqué et c’est un terrain d’expression parfait pour la créativité : textures, couleurs, en bouillon ou épaisse, avec des jeux de température ou une mise en scène au moment de la dégustation, les candidats vont devoir faire preuve de technique et d’inventivité pour réussir à bluffer Guy Savoy sur ce thème qui a fait sa renommée. Leur objectif : faire de la dégustation d’une simple soupe un moment inoubliable ! Les candidats travailleront en binôme, et une seule brigade sera qualifiée pour la semaine suivante, les autres iront sur la sellette.

La dernière chance : le magret

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile : décider parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, qui ira en dernière chance.

Alors quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ? Pour le savoir rendez-vous dès 21H05 sur M6.

