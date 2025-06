Top Chef : qui a été éliminé lors des quarts de finale du 18 juin 2025 ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 18 juin 2025 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue des quarts de finale de la saison 16 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 13ème épisode, c’est Ilane Tinchant, de la brigade de Fabien Ferré, qui a été éliminé.







Publicité





Top Chef du 18 juin : Ilane Tinchant éliminé

A l’issue de cette soirée et d’un combat acharné, Ilane Tinchant et Grégoire Touchard s’affrontaient sur l’épreuve éliminatoire express. Et c’est finalement Ilane Tinchant, qui faisait partie de la brigade du chef Fabien Ferré, qui a été éliminé aux portes de la demi-finale.

Quentin, Charlie, et Grégoire s’affronteront en demi-finale la semaine prochaine.



Publicité





Rendez-vous le mercredi 25 juin à 21h10 sur M6 pour suivre la demi-finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.