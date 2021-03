Un si grand soleil en avance : Johanna libérée de prison (résumé + vidéo épisode n°613 du 31 mars 2021)

5 ( 3 )



Un si grand soleil du 31 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – L’heure est aux retrouvailles pour Johanna ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle a passé plusieurs semaines en prison, Johanna est maintenant libre !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 avril 2021



Un si grand soleil résumé de l’épisode 613

Cécile a été contrainte de lever l’inculpation de Johanna. Celle-ci est donc libre et ce soir, elle sort enfin de prison ! Johanna est accueillie dès sa sortie par son avocat, Florent, et son compagnon, Julien.



Et tandis que Myriam prend les choses avec beaucoup de légèreté, Maryline doit intervenir pour sauver la situation. Quant à Christophe, il est plein d’amertume.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 31 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

