Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 avril 2021

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 16 avril 2021 – Le week-end touche à sa fin et si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Un si grand soleil », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochains épisodes ! En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que les tensions au lycée ne s’apaisent toujours pas. C’est Enzo qui pourrait bien faire éclater la vérité au grand jour… Mais va-t-il trouver le courage de parler ?

Quant à Alex, son couple avec Virginie bat de l’aile. Une enquête l’incite à franchir la ligne rouge… Et de son côté, Alice veut reprendre sa vie en main !



Lundi 12 avril 2021, épisode 621 : Alors qu’Enzo est de plus en plus stressé, Inès dirige sa colère contre la mauvaise personne. De son côté, Alex ne peut pas s’empêcher d’outrepasser ses prérogatives, et Becker tient enfin une piste dans son enquête.

Mardi 13 avril 2021, épisode 622 : Alors que Virginie s’inquiète pour l’avenir de son couple, toute l’équipe éducative du lycée est touchée par une mauvaise nouvelle. De son côté, Alex se persuade qu’il n’agit que dans l’intérêt de l’enquête…

Mercredi 14 avril 2021, épisode 623 : Enzo prendra-t-il enfin ses responsabilités en faisant éclater la vérité ? Quant à Billie, à la surprise générale, elle prend parti pour quelqu’un qu’elle ne portait pas dans son cœur. Jérémy, de son côté, est comme un lion en cage.

Jeudi 15 avril 2021, épisode 624 : Alors que des tensions se font sentir à la villa Bastide, Alice veut reprendre sa vie en main, et Julien cherche une stratégie pour faire remonter la pente à L. Cosmétiques. Alex, quant à lui, prend des décisions radicales.

Vendredi 16 avril 2021, épisode 625 : Tandis que Gary rumine, Elisabeth fait une intéressante proposition à Arthur. De son côté, Alex s’arrêtera-t-il avant de franchir la ligne rouge ? Quant à Élise, elle se retrouve dans une position inconfortable.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

