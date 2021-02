Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 19 mars 2021

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 19 mars 2021 – C’est la fin du week-end et si vous êtes accro au feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochains épisodes ! En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 15 au 19 mars 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Sam va avoir bien du mal à aller de l’avant tandis que de son côté, Eliott va mal et touche le fond…

Quant à Gary, il va tomber amoureux ! En effet, il va avoir un coup de foudre et cette fois il veut tout faire pour que ça marche.



Lundi 15 mars 2021, épisode 601 : Tandis qu’une triste cérémonie réunit des ennemis de longue date, quelques adolescents se mobilisent pour leur collectif féministe. De son côté, Jules marque son territoire…

Mardi 16 mars 2021, épisode 602 : Alors qu’Ève se projette dans l’avenir, Sam voudrait bien en faire de même. La police, quant à elle, resserre l’étau sur un suspect qui a des révélations à faire. Pendant ce temps, Eliott semble avoir touché le fond.

Mercredi 17 mars 2021, épisode 603 : Alors qu’Enzo trouve une oreille attentive pour déverser sa colère, Camille ne compte pas se laisser dicter son attitude par sa mère. Pendant ce temps, de nouveaux ennuis commencent pour Johanna.

Jeudi 18 mars 2021, épisode 604 : Tandis que Myriam est remontée contre son employeur, Julien est hanté par de vieux démons. De son côté, Gary a un nouveau coup de foudre : cette fois-ci, il ne compte pas laisser passer sa chance !

Vendredi 19 mars 2021, épisode 605 : Si Gary a un plan infaillible, Guilhem, lui, a du mal à accorder sa confiance. De son côté, Arthur se sent coupable, et Quentin a beau se défendre, il se fait tirer les vers du nez malgré tout.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 1er au 5 mars 2021 en cliquant ICI

du 8 au 12 mars 2021 en cliquant ICI

