Un si grand soleil : Julien trouve une preuve contre Christophe, ce qui vous attend mardi 23 mars (épisode n°607 en avance)

4.9 ( 9 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 607 qui sera diffusé le mardi 23 mars, Julien va se démener pour aider Johanna !



Annonces



Annonces

En effet, Florent appelle Julien pour l’informer qu’Yvon ne peut pas avoir tué Mickaël.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 9 avril 2021



Annonces



Annonces



Annonces





La police a étudié tout son emploi du temps et ce ne peut pas être lui. Il n’a donc pas piéger Johanna et Florent conseille à Julien de la convaincre de plaider la légitime défense. En colère, Julien raccroche. Il est bien décidé à trouver une preuve de l’innocence de Johanna.



Annonces





En faisant le tour de son voisinage, Julien recueille un témoignage d’un voisin qui a vu une voiture bleue devant chez lui cette nuit là. Selon Johanna au parloir, c’est la voiture de… Christophe !

De son côté, Christophe ment à Cécile en affirmant avoir fait sa comptabilité jusqu’à 3h du mat. Il l’interroge ensuite sur son affaire de règlements de compte entre bandes rivales. Cécile lui explique qu’il y a sûrement un médecin véreux pour les soigner…

Au lycée, les esprits ne se calment pas. Anissa, Inès, et Billie s’y introduisent en pleine nuit pour placarder des affiches avec des slogans féministes. La proviseure, sur demande du prof d’anglais, convoque Anissa et Inès. De son côté, Enzo est remonté. Il affirme que les filles vont se mettre tous les garçons du lycée à dos.

Rendez-vous mardi 23 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés