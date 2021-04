« Les 12 coups de midi » : la statuette de Toutânkhamon comme indice confirme que Marcel Amont peut se cacher derrière l’étoile mystérieuse !

4.9 ( 9 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » : une statuette de Toutânkhamon est apparue hier sur l’étoile mystérieuse des « Douze coups de midi ». Ce nouvel indice confirme que Marcel Amont pourrait être celui qui se cache derrière cette étoile de midi.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les 12 coups de midi » : la statuette de Toutânkhamon en nouvel indice de l’étoile mystérieuse

Mais quel rapport avec Marcel Amont si toutefois c’est bien qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Et bien tout simplement qu’il animé une émission baptisée « Toutankhamont » en 1974.

Rappel des indices :



Annonces





– l’Alhambra en Espagne (base de l’étoile servant de décor)

– un tonneau

– une horloge comtoise

– Le roi mage Balthazar.

– un cycliste

– une statuette de Toutânkhamon

Qui ne se cache pas derrière l’étoile mystérieuse ?

Ce nouvel indice est l’occasion de faire un nouveau point sur tous les noms déjà proposés par Bruno

Alain Delon, Pascal Obispo, Matt Pokora, Jennifer Aniston, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant, Adriana Karembeu, Tony Parker, Teddy Riner, Christian Clavier, Christophe Lambert, Meryl Streep, Stéphane Bern, Charles Aznavour, la Reine Elisabeth II, Carole Bouquet,Thierry Ardisson, Benoît Poelvoorde, Jérémie Renier, et Hélène de Fougerolles.



Annonces



Annonces



Annonces





Et sinon…

Et sinon Bruno a encore gagné 2.000 € hier dont 1.000 € pour sa cagnotte qui s’élève désormais à 421.754 €.

⭐[AVANT PREMIERE] Le pyjama de Bruno 😂 ➡️RDV à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12Coups_tf1 pic.twitter.com/h1ytgzlDv0 — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) April 28, 2021

Notez que Bruno va égaler aujourd’hui le nombre de participations de Tata Véro et devenir le 4ème plus grand maître de midi ex aequo.

Prochain rendez-vous avec les « 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

Et si Bruno était éliminé avant de trouver l’étoile mystérieuse ? Et quand bien même reconnaîtra t-il Marcel Amont ? Rien n’est moins sûr…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés