« 12 coups de midi » : la nouvelle étoile mystérieuse déjà trouvée ? Premier indice…

« 12 coups de midi » : la nouvelle étoile mystérieuse déjà trouvée ? Alors que les trois précédentes étoiles n’avaient pas été trouvées longtemps à l’avance par les internautes, il se pourrait bien que cette nouvelle étoile de midi fasse enfin et de nouveau exception.



« 12 coups de midi » : la nouvelle étoile mystérieuse déjà trouvée ?

En effet un nom circule avec insistance sur la toile et les réseaux sociaux. Il s’agirait, mais l’info reste à prendre au conditionnel, d’un chanteur français dont certains titres résonnent encore dans la mémoire collective. Si on vous parle de sombrero par exemple, ça vous met sur la voie ?

Ne comptez-vous pas sur nous pour vous vendre la mèche d’autant qu’on est pas sûr à 100% que cette rumeur soit fondée. On mène l’enquête et on vous tient bien sûr informé.

Le premier indice de la nouvelle étoile mystérieuse

Et le premier indice de cette étoile mystérieuse a été très vite identifié par les internautes. Rien à voir avec l’Egypte comme l’a d’abord pensé Bruno car il s’agit en fait de l’Alhambra en Espagne.



Les noms déjà proposés pour l’étoile

Alain Delon, Pascal Obispo, Matt Pokora.

« 12 coups de midi » : vidéo replay

Grosse ambiance sur le plateau des 12 coups de midi en ce dimanche 11 avril 2021. On a chanté et on a dansé sur le tube « Alexandrie, Alexandra » de Claude François. Amusant et même un brin déroutant alors que Bruno pense que la photo mystérieuse peut avoir un rapport avec l’Egypte, non ?

Si vous voulez en voir plus, retrouvez le replay intégral de l’émission d’aujourd’hui sur MYTF1 durant 7 jours.

Les « 12 coups de midi » vous donnent rendez-vous tout à l’heure dès 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1. Bruno jouera pour une 83ème participation et débutera l’émission avec 359.254 €

