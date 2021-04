« Mariés au premier regard » du 12 avril 2021 : au programme ce soir !

4.4 ( 14 )



Annonces





« Mariés au premier regard » du 12 avril 2021. Ce soir sur M6 suite de la nouvelle saison inédite de « Mariés au premier regard » . Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Mariés au premier regard » du 12 avril 2021 : Alain et Cécile

Ce nouvel épisode sera l’occasion de retrouver Alain et Cécile, le couple phare de cette nouvelle saison. Leur belle idylle va se poursuivre ce soir avec un pas supplémentaire dans leur relation puisqu’Alain ne va pas hésiter à donner les clés de sa maison à sa dulcinée. Si c’est pas une preuve d’amour, c’est quoi ?

Mais Alain et Cécile risquent bien de voir leurs plans contrariés…



Annonces



"Je suis heureux que tu fasses partie de ma vie"

Alain surprend Cécile en lui offrant les clés de sa maison 😍🔑#MariésAu1erRegard, nouvel épisode, lundi à 21.05 pic.twitter.com/XknVpDIpN6 — M6 (@M6) April 10, 2021

Egalement ce soir

– la suite de la belle romance entre Laura et Clément;

– l’entrée en lice de Marianne et Julie, les deux prétendantes des jumeaux de l’aventure, à savoir Aurélien et Mathieu.

Nouveau carton d’audience ?

Les semaines se suivent et se ressemblent. La semaine dernière le programme a réuni 2.95 millions de téléspectateurs soit 12.8% du public présent devant son poste de télévision. Et toujours une large place de leader sur le public féminin avec 26% de pda auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans.

Qu’en sera t-il cette semaine ? « Mariés au premier regard » c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés