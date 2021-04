Audiences TV prime 16 avril 2021 : « Capitaine Marleau » et « Koh-Lanta » au coude-à-coude

5 ( 5 )



Audiences TV prime 16 avril 2021. Reine incontestable de l’audimat depuis son arrivée sur France 2, la « Capitaine Marleau » de France 2 était en mode rediffusion hier soir face au jeu d’aventures de TF1 « Koh-Lanta ». Alors qui a remporté la bataille ?



En nombre de téléspectateurs, c’est nouvelle victoire pour la plus déjantée des capitaines de la gendarmerie. Hier soir l’épisode « Quelques maux d’amour » avec Kad Merad a ainsi réuni 5.36 millions de fidèles pour 21.3% de part d’audience moyenne.

Audiences TV prime 16 avril 2021 : autres chaînes

Si « Koh-Lanta » n’est qu’en deuxième position, la réunification des équipes rouge et jaune n’a pas démérité, le programme restant particulièrement puissant sur les cibles dites commerciales. Verdict : 5.28 millions de téléspectateurs et 24.6% de part de marché sur l’ensemble du public. Comme vous pouvez le constater la pda de TF1 est supérieure à celle de France 2 en raison d’une durée plus importante. Bref, et pour faire court, on peut parler d’une quasi égalité entre les deux chaînes. Notez une très large domination sur les cibles dites commerciales avec près de 40% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 55% auprès des 4-14 ans.



#AUDIENCES #KohLanta est de nouveau leader sur toutes les cibles! 💥5.28M de tlsp

Pic à 6.02M 🔥24.6% 4+

🔥39.7% FRDA

🔥40.3% 25-49

🔥46.2% 15-24,+1.6pt

🔥55% 4-10,+4pt

🔥54.9% 4-14,+2pt 👏@DenisBrogniart & aux aventuriers

Merci pr votre fidélité & à vendredi prochain! @TF1 pic.twitter.com/S8gJY72YTj — ALPfr (@Alpfr) April 17, 2021

Comme toujours M6 complète le podium avec sa série « NCIS ». Si les deux premiers épisodes d’une longue soirée ont convaincu 2.47 millions de fans (9.9% de pda), notez la puissance du seul inédit de la soirée suivi par 3.01 millions d’inconditionnels (11.6% de pda).

En mode rediffusion le documentaire de France 3 « Jean Ferrat » – écrit et réalisé par Philippe Kohly – a été vu ou revu 2.17 millions de fans soit 9% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.

Le téléfilm d’Arte « Le souvenir de toi » complète le top 5 avec 1.06 million de téléspectateurs et 4.2% de part de marché.

