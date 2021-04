« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui sont les éliminés de la réunification ? (résumé + replay 16 avril)

5 ( 6 )



Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 6 du vendredi 16 avril 2021 – C’est parti pour le sixième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes » après l’élimination d’Aurélien chez les jaunes. Et malgré son absence, les jaunes se portent bien, Vincent va même trouver de la canne à sucre.



Mais chez les rouges, on s’inquiète. Les aventuriers sont affamés ! Et justement le jeu de confort est annoncé, tous espèrent une bonne récompense.

Denis leur annonce l’abandon Gabin sur décision médicale et le retour de Magalie. Et la récompense est à la hauteur des espoirs des aventuriers : du poulet, des frites et une sauce polynésienne à la vanille ! Et la victoire est finalement pour les rouges, plus heureux que jamais !



Denis annonce que c’est l’heure de la réunification. Laure se manifeste : elle a une arme secrète à utiliser au moment de la réunification ! Denis demande si quelqu’un chez les jaunes a également trouver cette arme secrète. Vincent se grille en annonçant qu’il a une arme secrète à utiliser jusqu’à la réunification. Denis lui explique que ça n’a rien à voir et qu’il n’aurait pas du le dire…



Pour Laure, Denis lui annonce qu’elle ne pourra pas être éliminée par les ambassadeurs ni être ambassadrice. Elle va profiter de sa récompense sur un petit ilot paradisiaque ! Pendant ce temps là, les jaunes vont devoir désigner l’ambassadeur rouge et les rouges désigner l’ambassadeur jaune.

De retour sur le camps, Vincent est déçu de sa boulette mais personne ne sait en quoi consiste son arme secrète, il relativise. Les jaunes doivent désigner l’ambassadeur des rouges, ils choisissent Maxine !

De leur côté, les rouges savourent leur récompense, le poulet frites. Et ils désignent l’ambassadeur jaune : Vincent.

Pendant ce temps là, Laure savoure sa récompense. Et elle reçoit un message surprise : elle va avoir un vrai rôle lors de la réunification grâce à son arme secrète ! Elle sera une ambassadrice secrète ! Denis l’informe que son rôle va être énorme : si elle n’est pas d’accord avec le choix des ambassadeurs, elle pourra les envoyer à la boule noire !

Vincent et Maxine se retrouvent et commencent à discuter. Au bout d’un moment, Denis les interrompt pour leur annoncer que Laure est ambassadrice secrète et qu’elle va participer à la discussion ! Il leur dit qu’il doit y avoir l’unanimité entre eux trois.

Pendant ce temps là, les rouges arrivent sur le camps jaune, qui sera le camps réunifié. Les ambassadeurs reviennent avec Laure. Ils leur expliquent ce qu’il s’est passé. Ils ne sont pas allés au tirage au sort et se sont mis d’accord sur Frédéric ! Les rouges sont choqués tandis que chez les jaunes, Frédéric se dit fier de Vincent.

Denis débarque et interroge Frédéric sur son ressenti après son élimination. Place ensuite à la première épreuve d’immunité individuelle. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : le parcours du combattant ! Les femmes commencent, c’est Laure qui l’emporte. Les hommes enchainent, c’est Hervé qui finit en tête. Place à la finale entre Laure et Hervé. C’est Laure qui gagne et remporte le totem synonyme d’immunité !

De retour sur le camps réunifié, Vincent ne se sent pas en danger et décide de donner son arme secrète à Thomas. Et Arnaud donne à Hervé son collier d’immunité ! Les stratégies se compliquent…

C’est l’heure du premier conseil de la tribu blanche. Thomas décide finalement de ne pas jouer l’arme secrète. Et c’est Arnaud qui sort son collier d’immunité. C’est serré entre Thomas et Hervé, et c’est finalement Hervé qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 6 du 16 avril 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 23 avril pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

