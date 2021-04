Audiences TV prime 18 avril 2021 : carton pour « Ant-Man et la guêpe » (TF1), succès pour France 5 et C8

5 ( 6 )



Audiences TV prime 18 avril 2021. Après le succès du premier film dimanche dernier, « Ant-Man et la guêpe » s’est sans surprise imposé en tête des audiences de la première partie de soirée de ce dimanche 18 avril 2021.



Porté par Paul Rudd et Evangeline Lilly, il a convaincu 5.70 millions d’amateurs de super-héros, soit 23.7% du public présent devant son poste de télévision.

Grosses performances sur cibles avec notamment 49% de pda auprès des 15-24 ans.



#Audiences @TF1 🐜 #Antman et la Guêpe très largement leader hier soir avec 5.7M de tvsp. Egalement très puissant sur cibles :

✅ 35% de pda FRDA-50a

✅ 37% de pda 25-49a

✅ 49% de pda 15-24a 👉 Dimanche prochain "Valérian et la Cité des mille planètes" (inédit) pic.twitter.com/K8iyjcnG2w — TF1 Pro (@TF1Pro) April 19, 2021

Audiences TV prime 18 avril 2021 : autres chaînes

Sur France 3 le retour de la série allemande « Meurtres en eaux troubles » a été salué par 3.29 millions de fans (pda 13.2%).

De son côté le magazine de M6 « Capital » s’intéressait à votre argent, enfin à celui que l’état distribue pour aider les Français en ces temps de crise. Le thème « Santé, maison, loisirs : dépensez moins, l’État s’occupe de vous ! » a ainsi suscité l’intérêt de 2.15 millions de contribuables, soit 9.2 % des téléspectateurs.

On retrouve ensuite le film proposé par France 2 « First Man : le premier homme sur la lune » de Damien Chazelle. Emmené par Ryan Gosling, Claire Foy et Corey Stoll, il n’a été suivi que par 2.09 millions de téléspectateurs soit 9.2 % de l’ensemble du public. C’est un peu une déception.

France 5 complète le top 5 avec son documentaire « Elisabeth II, les derniers combats d’une reine » vu par 1.75 million de personnes soit 6.9% de part de marché.

Notez aussi le succès de C8 avec le film « La vache et le prisonnier ». Porté par Fernandel et la vache Marguerite, il a séduit 1.10 million de cinéphiles (pda 4.7%).

