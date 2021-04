Audiences TV prime 11 avril 2021 : « Ant-Man » leader (TF1) devant « Voyez comme on danse » (France 2)

4.8 ( 9 )



Audiences TV prime 11 avril 2021. Hier soir, c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée. En mode rediffusion le film de Peyton Reed « Ant-Man » a ainsi réuni 5.29 millions de personnes pour 22.7% de part de marché.



Notez de grosses performances sur cibles notamment sur le public jeune et féminin. 35% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 36% sur les 25-49 ans.

#Audiences @TF1 «Ant-man » leader hier soir avec 5.3M de tvsp. Très puissant sur cibles avec :

35% de pda FRDA-50a

36% de pda 25-49a Dimanche prochain @TF1 Ant-man et la Guêpe (inédit) pic.twitter.com/kwzHYdt4db — TF1 Pro (@TF1Pro) April 12, 2021



Audiences TV prime 11 avril 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec le film « Voyez comme on danse » de Michel Blanc et avec dans les rôles principaux Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling et Jacques Dutronc. Une comédie sympathique qui a attisé la curiosité de 4.36 millions de Français soit 17.6 % du public présent devant son poste de télévision.

Sur France 3 le film de Michaël Samuels « Les enfants de Windermere » de Michaël Samuels s’est pour sa part contenté de 2.46 millions de cinéphiles et 10% de part d’audience sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Sur M6 le magazine « Zone Interdite » était consacré aux Pompiers de Paris. Un thème qui a convaincu 1.94 million de passionnés d’info, soit 8.1% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

Et comme souvent c’est Arte qui complète le top 5 avec la rediffusion du film de Brian G. Hutton « Quand les aigles attaquent » vu ou revu par 1.35 million de téléspectateurs (pda 6.1%).

