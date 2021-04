« Meurtres en eaux troubles » du 18 avril 2021 : votre épisode inédit de ce soir sur France 3

5 ( 4 )



« Meurtres en eaux troubles » du 18 avril 2021. Bonne nouvelle la série allemande « Meurtres en eaux troubles » est de retour ce soir sur France 3 dès 21h05. À voir aussi en replay et streaming gratuit sur France.TV.



Dans la région du lac de Constance, le commandant de police autrichienne Hannah Zeiler doit coopérer avec le commandant allemand Micha Oberländer. Autant Hannah est froide, mutique et concentrée, autant Micha est bavard et désorganisé. Hannah ne se remet pas de la mort de ses parents dans un accident de voilier et cette tragédie la hante. Malgré leurs différences, ils vont s’épauler l’un et l’autre pour résoudre les crimes les plus divers…

« Meurtres en eaux troubles » du 18 avril 2021 : votre épisode inédit de ce soir

Episode 8 – Crime rituel

Le cadavre de Sebastian Weidinger, un ingénieur forestier, est retrouvé entravé à l’aide de menottes médiévales dans les bois. Micha Oberlander et Hannah Zeiler pensent à un crime rituel. Après avoir enquêté sur le beau-fils de la victime, Lucas, puis le professeur de celui-ci, Aloys Hartl, l’équipe de policiers germano-autrichienne, s’intéresse à la disparition de Noah, le premier mari de sa maîtresse Natascha Schwärzler…



Casting

Avec Matthias Koerberlin (Micha Oberländer), Nora Von Waldstatten (Hannah Zeiler), Hary Prinz (Thomas Komllatschek), Inez Bjorg David (Kim Oberländer), Tatiana Alexander (Josie), Simon Hatzl (Graf Guido), Thomas Mraz (Hannes Fitzner jr.).

Notez que cet épisode inédit sera suivi dès 22h35 de l’épisode en rediffusion « La malédiction des dieux »

🔍 Un duo de choc que rien n'arrête ! Retrouvez 2 nouveaux épisodes de « Meurtres en eaux troubles », demain à 21.05 ! pic.twitter.com/iIHrIMVuA6 — France 3 (@France3tv) April 17, 2021

Ce soir sur France 3 retrouvez notre duo de choc que rien n’arrête !

