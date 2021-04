Audiences TV prime 3 avril 2021 : « Meurtres à la Pointe du Raz » leader, « The Voice » puissant sur cibles

5 ( 5 )



Annonces





Audiences TV prime samedi 3 avril 2021. Hier soir c’est le téléfilm inédit proposé par France 3 « Meurtres à la Pointe du Raz » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Porté par Evelyne BOUIX et David KAMMENOS, il a convaincu 5.65 millions de personnes soit 23.4% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime samedi 3 avril 2021 : autres chaînes

« The Voice » est juste derrière avec 5.13 millions de téléspectateurs et 24.1% de part d’audience moyenne. Pour cette seconde soirée de battles, TF1 était toutefois leader sur cibles avec 35% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et plus de 40% sur la plupart des autres.

#Audiences @TF1#TheVoice très puissant sur les cibles principales :

📌 5,1M tvsp ✅ 35% PDA FRDA-50A

✅ 32% PDA 25-49A

✅ 42% PDA 4-14A

✅ 42% PDA 15-24A

✅ 41% PDA 15-34A RDV Samedi pro pour la dernière soirée des Battles sur @TF1 @nikosaliagas pic.twitter.com/AP6qAiSdpI — TF1 Pro (@TF1Pro) April 4, 2021



Annonces





M6 complète le podium avec un épisode inédit de la série « Hawaii 5-0 ». Ce premier épisode de l’ultime saison a pu compter sur 2.12 millions d’inconditionnels soit 8.5% des téléspectateurs.

France 5 continue de performer avec son magazine « Echappées belles ». Hier soir il nous emmenait à la découverte du « Valais, trésor de la Suisse ». Et 1.26 million d’amoureux de belles images ont répondu à l’appel soit 5.1% de l’ensemble du public.

Enfin notez le flop de France 2 avec « Le Grand Echiquier ». Pour sa première en prime un samedi soir, l’émission n’a convaincu que 1.23 million de téléspectateurs (pda 6%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés