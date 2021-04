« The Voice » du 3 avril 2021 : deuxième round des Battles, ce soir sur TF1

4.4 ( 7 )



« The Voice » du 3 avril 2021. Les battles de cette saison 10 de « The Voice » ont débuté la semaine dernière. Ce soir c’est donc le deuxième round ! Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et replay et streaming vidéo sur MYTF1 avec l’ami Nikos Aliagas.



« The Voice » du 3 avril 2021 : le stress s’invite pour ce deuxième round des Battles

Des Battles qui sont un peu synonymes de stress pour les talents encore en lice et qui n’ont qu’un seul et unique objectif : se qualifier pour la prochaine étape, celles des K.O !

Un stress bien normal mais qui inquiète un peu les talents comme les coachs. C’est par exemple le cas d’Otta dans la team Amel Bent. Heureusement le jeu va pouvoir être rassuré, guidé et conseillé par Amel bien sûr mais aussi Slimane et Vitaa.



#TheVoice

Alerte stress en coaching pour les talents 😮

Mais @amel_bent @VITAA et @Slimaneoff sont là pour les guider et les rassurer 🙌

RDV demain pour la suite des Battles sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/B7VQvsIRKe — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) April 2, 2021

Quels talents se sont déjà qualifiés ?

Vous n’étiez devant votre petit écran samedi dernier ? Alors voici les talents qui se sont qualifiés pour la suite de la compétition:

Team Florent Pagny : Marie, Giada, Sylvio et Stellia (repêchage)

Team Vianney : Mentissa, Angelo et Luc (repêchage)

Team Amel Bent : Cyprien, Sonia et Alexis (repêchage)

Marc Lavoine : Jim et Quentin.

Attention les « repêchés » ne sauront qu’à la fin de toutes les battles s’ils continueront ou pas l’aventure. En effet, les repêchages ne sont pas indéfinis et les coachs ont la possibilité de remplacer ces candidats en cas de coup de coeur.

