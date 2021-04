EXCLU Plus belle la vie : Abdel découvre la relation d’Elsa et Xavier, Nathan déprimé (infos PBLV)

4.7 ( 12 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 7 mai Si vous êtes accro à la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » et que vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’Abdel va apprendre pour la relation de Xavier et Elsa !

En effet, Xavier et Elsa sont dans leur bulle quand ils sont ensemble et se demandent ce qu’ils seraient devenus s’ils s’étaient connus plus tôt… Mais Arthur Simonin fait parvenir un dossier à Xavier prouvant la culpabilité d’Elsa. Cette dernière aurait hérité en toute connaissance de cause, de la direction et des bénéfices du trafic d’organes de son frère. Simonin veut que la vérité soit rétablie, laissant ainsi Revel dans le doute…



Mais Xavier décide finalement de protéger Elsa, qui est bouleversée et touchée par son geste. Mais Abdel apprend la vérité. Il est en rage, il ne veut pas d’explications de la part d’Elsa et compte bien la balancer à Karim… Mais face à la détresse que son père ressent déjà, Abdel n’arrive pas à lui dire la vérité…

De son côté, Luna quitte son appartement pour s’installer au Céleste. Francesco et Estelle sont très intéressés par son appart et bien décidés à s’y installer. Mais la concurrence est rude…

Quant à Nathan, il a retrouvé Sabrina dans la rue mais elle refuse son aide. Il déprime et n’arrive pas à se résoudre à la laisser dans cette situation…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 19 avril sur France 3

Revel est tiraillé entre ce qu’il ressent pour Elsa et son travail. Elle lui en veut de l’avoir enfoncé à la dernière audience. De son côté, Alison voudrait savoir si elle porte bien de foie de Chloé Rousseau, mais Abdel lui demande de ne pas céder à la comparaison d’ADN afin d’invalider le témoignage de Christophe. Malheureusement pour les Fedala, Colbert convainc Alison de se soumettre au test ADN. Pour Karim c’est une trahison de plus de la part de sa belle-fille…

Céline est touchée par les risques que Vincent a pris et commence à lui pardonner. Il faut un minimum d’argent pour investir dans la Scop et les inégalités de salaires amènent déjà un conflit. Les salariés trouvent une solution, celle de diviser les gros salaires afin de permettre aux plus petits d’investir dans la Scop…

Grace à ROSA, Franck est plein de ressources. Il aide Blanche pour ses mots croisés et défie Noé aux échecs. Franck devient accro à ROSA…

