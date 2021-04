Ici tout commence : Antoine et Clotilde doutent, Gaëtan en galère, ce qui vous attend mardi 20 avril (épisode 122 en avance)

5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de TF& « Ici tout commence » ? Si avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 122 qui sera diffusé le mardi 20 avril, la colère gronde à l’institut !



En effet, non seulement la nomination de Teyssier ne passe pas, mais sa décision de renvoyer Maxime et Salomé déclenche l’incompréhension et la colère des professeurs et des élèves.



Antoine et Clotilde doutent. Ils sont convaincus que Claire et Louis manigancent avec Teyssier. Et pour cause, Claire soutient Teyssier au sujet du renvoi de Maxime et Salomé !

Les élèves veulent se mettre en grève mais Maxime ne veut pas qu’ils s’empêchent de travailler pour eux. Et il affirme ne pas avoir envie de rester si l’institut est corrompu…



Teyssier réunit les élèves alors qu’Enzo a lancé une pétition pour son renvoi. Teyssier présente le règlement d’Auguste Armand et déchire la pétition sous leurs yeux ! Théo est le premier à tenir tête à son père, il est suivi par plusieurs élèves. Ils annoncent qu’ils sont prêts à quitter l’institut !

De son côté, Gaëtan est en galère : le frigo est tombé en panne et il n’a pas les moyens de le changer ! Il refuse l’aide financière de Noémie et à au double A, Caroline découvre que des bouteilles de vins valent une petite fortune… Va-t-elle en voler une pour financer l’achat du frigo ?

Quant à Eliott, sur conseil de Hortense, il affirme à Greg qu’il devrait coucher avec d’autres mecs sans sentiments… Greg est contre l’idée, il se confie à Lionel qui lui conseille de s’inscrire sur un site gay…

Rendez-vous mardi 20 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

