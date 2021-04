Ici tout commence : Claire et Teyssier mis à pied, Célia et Jérémy remettent ça, ce qui vous attend jeudi 22 avril (épisode 124 en avance)

3.7 ( 3 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Sacrée semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ! Après les révélations de Claire ce soir, vous avez hâte de savoir ce qui vous attend demain ? Alors on peut déjà vous dire que dans l’épisode 124 qui sera diffusé le jeudi 22 avril, Claire et Teyssier vont être mis à pied de l’institut !



En effet, Antoine et Rose ne veulent pas virer Claire et Louis mais ils doivent annoncer la nouvelle pour le testament d’Auguste à Clotilde…



Claire en parle d’abord à Teyssier et Louis, et on peut dire son annonce passe mal… Teyssier en veut à son fils d’avoir parlé et lui reproche de ne pas s’être soucié des conséquences. De son côté, Louis est inquiet et en parle à Elodie, qui l’assure de son soutien.

Rose et Antoine en parlent ensuite à Clotilde. Rose propose à sa soeur de mettre Teyssier et Claire à pied, et de prendre la direction de l’institut le temps de réfléchir à ce qu’elles vont faire. Clotilde accepte. Et de leur côté, Maxime et Salomé apprennent qu’ils sont réintégrés.



Quant à Célia et Jérémy, ils ne savent plus du tout où ils en sont… Jérémy retrouve Célia, qui lui a donné rendez-vous. Célia s’excuse pour son comportement et affirme qu’elle l’aime toujours. Jérémy lui répond qu’il pense toujours à elle, même quand il est avec Ludivine… Ils s’embrassent !

Rendez-vous jeudi 22 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

