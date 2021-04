« The Resident » du 21 avril 2021 : deux épisodes inédits ce soir (VIDEO)

5 ( 4 )



Annonces





« The Resident » du 21 avril 2021 – Ce soir, et comme chaque mercredi, TF1 vous propose de deux épisodes inédits de la suite de la saison 3 de « The Resident ». Au programme aujourd’hui, les épisodes « Balle de match » et « L’homme à abattre »



Annonces



Annonces

A suivre dès 21h05, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





« The Resident » du 21 avril 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Balle de match »

Conrad est appelé par Reggie sur le terrain du Georgia FC. Un des joueurs veut une seconde opinion : il a été autorisé à reprendre l’entraînement, mais il sent que quelque chose ne va pas. Il reçoit alors un coup à l’abdomen et doit être transporté d’urgence à l’hôpital. Il atterrit à Chastain au grand mécontentement du propriétaire de l’équipe. Après plusieurs alertes, il s’avère qu’il souffre d’un trouble sous-jacent que Conrad réussit à identifier avec l’aide de Bell et Austin. Il se voit alors proposer d’être le nouveau médecin des joueurs, ce qui lui permet de forcer Logan Kim à le réintégrer à Chastain.



Annonces





Épisode « L’homme à abattre »

Nic est malade pour le grand retour de Conrad à Chastain. Après un petit tour aux urgences, il est bipé pour soigner un couple de généreux donateurs de Red Rock qui a eu un accident de jet-ski, tandis que Kim et Cain le surveillent de près. Bell l’avertit que, pour eux, il est devenu l’homme à abattre. De leur côté, Devon et Irving s’occupent de trois patients aux symptômes différents, mais qui semblent souffrir du même type d’intoxication.

Matt Czuchry et Emily VanCamp sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 3 de « The Resident » !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés