Ici tout commence du 20 avril : Constance se remet avec Teyssier (résumé + vidéo épisode 122)

Ici tout commence du 20 avril, résumé et vidéo de l’épisode 122 – Teyssier est de retour chez lui ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, Constance a décidé de lui donner une seconde chance et leur vie de famille reprend… Mais Théo informe sa mère qu’il a viré Maxime et Salomé !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 122

Fraîchement nommé directeur, Teyssier célèbre la nouvelle en famille. Théo reproche à son père d’avoir viré Salomé et Maxime. Lorsque ses enfants partent en cours, Teyssier ressent une étrange douleur, qu’il prétend être une simple crampe. Une nouvelle déconvenue touche la famille Rivière.

Face à une alliance étonnante, Antoine se bat pour ses convictions et Théo se dresse contre son père. Eliott pense avoir trouvé la solution alors que Greg se confie à Lionel.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 122 du 20 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

