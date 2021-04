Audiences TV prime lundi 19 avril 2021 : « Clem » en tête mais record pour « Mariés au premier regard » leader sur cibles !

4.7 ( 9 )



Audiences TV prime lundi 19 avril 2021. Hier soirée chargé du côté des programmes TV. « Clem » faisait son grand retour sur TF1, France 2 poursuivait la diffusion de sa série à succès « Meurtres au paradis » et M6 nous proposait un nouvel épisode de son émission de dating « Mariés au premier regard ».



Et le score que tout le monde attend ou presque c’est celui de « Clem » qui faisait son grand retour pour une saison inédite. Alors succès ou pas ?

Audiences TV prime lundi 19 avril 2021 : le top 5

Et la réponse est OUI, mais… Le retour « Clem » a été salué par 3.80 millions de fidèles soit 17.2 % du public présent devant son poste de télévision. C’est mieux que le lancement de la saison précédente. Notez 25.3% auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl) mais la chaîne n’était pas leader sur cette cible stratégique.

De son côté France 2 proposait un épisode inédit de la nouvelle saison de « Meurtres au paradis ». L’épisode “Enquête sous perfusion” a pu compter sur 3.45 millions de fans et 14.8% de part d’audience moyenne.



Sur M6 les plus romantiques des téléspectateurs avaient rendez-vous avec « Mariés au premier regard ». La suite des aventures amoureuses de nos ex célibataires a fait rêver, ou pas, 3.17 millions de Français (14.5% de pda). C’est un record d’audience depuis 2016 et c’est même la meilleure part de marché historique du programme. Mais on retiendra aussi et surtout la première place de M6 sur les cibles dites commerciales, à savoir le public jeune et féminin. Ainsi cet épisode a notamment convaincu 25.8% des FRDA-50.

.@M6 #Audiences #MariésAu1erRegard 🏆Meilleure performance 4+ historique

🏆Record d’audience depuis 5 ans

🔝M6 leader auprès des FRDA-50 💒 15% auprès des 4+

💍 26% auprès des FRDA-50

🥰 21% auprès des -50 ans

🤩 3,2 M tlsp (pic à 3,5 M) 👏#Studio89 pic.twitter.com/LjULLq8rU8 — M6Pro (@M6pro) April 20, 2021

France 3 proposait pour sa part un numéro inédit de son magazine « Secrets d’histoire » consacré aux dernières années de la vie de Napoléon. 1.74 million de passionnés d’histoire ont répondu à l’appel soit 7.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film de Claude Chabrol « Poulet au vinaigre » vu ou revu par 1.55 million de nostalgiques soit 6.5% des téléspectateurs.

