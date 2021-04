Ici tout commence du 29 avril : Théo a des doutes (résumé + vidéo épisode 129)

5 ( 5 )



Ici tout commence du 29 avril, résumé et vidéo de l’épisode 129 – Alors que Teyssier est le nouveau directeur de l’institut, Théo a des doutes ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, sa mère lui demander de ménager son père, il comprend alors qu’on lui cache quelque chose…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 129

Contrairement à Charlène, Théo voit d’un très mauvais œil la nomination de son père à la tête de l’Institut. Il remarque que Constance est très attentionnée envers Teyssier et se demande si ses parents ne cachent pas quelque chose.

Pendant ce temps là, pour remonter le moral de Salomé, Maxime lui apporte son petit-déjeuner au lit… Les espoirs d’Auguste Armand sont remis en cause et Teyssier va devoir faire un choix. Salomé se pose des questions sur les véritables intentions de la nouvelle cheffe. Et aux marais salants, Ludivine perce à jour le secret de Caroline.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 129 du 29 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

